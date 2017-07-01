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DELICIOUS DUETS by Desmond Kelly

Jul 1, 2017 Posted by In Articles, DESMOND KELLY Tagged Comments 0

DELICIOUS DUETS

by Desmond Kelly

The first of my delicious duets in Country Music. Another superb Country Song written by Jamie O’Hara and sung to perfection by Trisha Yearwood & Raul Malo. Please watch it on “You-Tube”, my friends, and judge for yourselves why Country Music is still the best as, far as I am concerned, anyway. One of my own favourite phrases has always been, is now & always will be

“IF MUSIC BE THE FOOD OF LIFE, PLAY ON”

“FOR RE.ASONS I’VE FORGOTTEN”

FOR REASONS I’VE FORGOTTEN NOW, WE BROUGHT LOVE TO AN END
AIN’T IT FUNNY HOW THE LITTLE THINGS, SEEMED SO BIG BACK THEN
DAMN THE PRIDE THAT MAKES ME WANT TO BREAK, INSTEAD OF BENO
FOR REASONS I’VE F9RGOTTEN NOW, IVE LOST MY ONE TRUE FRIEND

IT’S LONELY TONIGHT, LOOKIN BACK ON YESTERDAY
SEEIN’ THE FOOL I WAS, FEELIN’ THE PRICE I’VE PAID
AND THE CRAZY THING ABOUT IT, IS
I DON’T EVEN REMEMBER, WHO WAS RIGHT, WHO WAS WRONG

FOR REASONS I’VE FORGOTTEN NOW, WE BROUGHT LOVE TO AN END
AIN’T IT FUNNY HOW THE LITTLE THINGS SEEMED SO BIG BACK THEN
DAMN THE PRIDE THAT MAKES ME WANT TO BREAK INSTEAD OF BEND
FOR REASONS I’VE FOROTTEN NOW, I’VE LOST MY ONE TRUE FRIEND

YES, FOR REASONS I’VE FORGOTTEN NOW, I’VE LOST MY ONE TRUE FRIEND.

Desmond Kelly
Star of eLanka.

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